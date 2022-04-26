إنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات الحرم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، تهدف إلى إنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات المسجد الحرام.

وجرى توقيع مذكرة التعاون بين الطرفين عن بعد؛ ومثل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني، ومثل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن العقيل.

وتتضمن المذكرة؛ التأسيس والتشغيل، وتصميم البرامج والأنشطة المقدمة في المركز، مع تحديد المتطلبات والتجهيزات التي تتواءم مع طبيعة النموذج المصمم، وتدريب الفريق التشغيلي على أنظمة التأسيس والتشغيل، ويسهم هذا المركز في توفير مكان آمن لأبناء وبنات قاصدي وقاصدات المسجد الحرام، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم وشعائرهم بكل طمأنينة ويسر.

ويأتي المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للأوقاف والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي تستهدف تمكين قاصدي الحرمين الشريفين من تحقيق تجربة إيمانية مطمئنة، تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صناعة رحلة متكاملة تعكس الصورة الحضارية عن المملكة وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن.

دور ضيافة الأطفال:

