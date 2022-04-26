شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يوجه بصرف ملياري ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف معونة شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من ملياري ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة وغير المستغربة، داعيا الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.

من جهة ثانية هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية الفرنسية المزيد من التقدم والرقي.