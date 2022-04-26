شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يوجه بصرف ملياري ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من ملياري ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.
ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة وغير المستغربة، داعيا الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.
من جهة ثانية هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية الفرنسية المزيد من التقدم والرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يوجه بصرف ملياري ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.