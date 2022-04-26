شكرا لقرائتكم خبر 4 فرص استثمارية لإنتاج خضراوات وفواكه عالية الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف إنتاج خضراوات وفواكه عالية الجودة، طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 4 فرص استثمارية لمشاريع زراعية وحيوانية بمناطق مكة المكرمة والقصيم وجازان لدعم عمليات ترشيد واستهلاك المياه في عمليات الري، وزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة وفق أهداف رؤية المملكة 2030. ودعت الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه الفرص إلى التقدم لمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو فروع الوزارة بالمناطق المذكورة، أو الاتصال على الرقم الموحد 939. الفرص الاستثمارية الأربع





مشروع لإنشاء مستشفى الخيل البيطري بحي سيسد بمحافظة الطائف على مساحة تقدر بـ 14,200 م2 وسيكون آخر موعد لتسليم العروض لهذا المشروع 13 / 11 / 1443، وموعد فتح المظاريف سيكون 14 / 11 / 1443.



مشروع البيوت المحمية في روضة البلاد بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم للاستثمار على مساحة إجمالية تقدر بـ4.776.980.05 م2، مبينة أن آخر موعد لتسليم العروض في هذه الفرصة 16 / 11 /1443.



تربية وتسمين أغنام على بعد 21 كلم من محافظة أبوعريش بمنطقة جازان على مساحة إجمالية 328.466م2، وآخر موعد لتسليم العروض 21 / 12 /1443.



مشروع لتربية وتسمين أغنام على مساحة 442.672 م2 شمال شرق محافظة صبيا، وموعد فتح المظاريف 19 / 12 /1443.



كانت هذه تفاصيل خبر 4 فرص استثمارية لإنتاج خضراوات وفواكه عالية الجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.