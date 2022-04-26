محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبه المركز الوطني للأرصاد أمس من عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران ومحافظات ثار، وخباش، ويدمة، وحبونا، وبدر الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 صباحاً.