اختتام مبادرة “أحرق سعراتك” في مضمار المشي بعرعر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية اختتمت جمعية لياقة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة بالحدود الشمالية أمس الأول، مبادرة “أحرق سعراتك‬”، في مضمار المشي بعرعر . وأوضحت رئيسة جمعية لياقة الرياضية بعرعر ابتسام فاضل أن المبادرة التي استمرت أربعة أيام تهدف إلى التشجيع على رياضة المشي، وفحص العلامات الحيوية، تماشياً مع مشروع التمكين المجتمعي “الشمال تحيا بصحة “والذي يهدف إلى تعزيز السلوك الصحي والتحفيز على ممارسة المشي، وحث أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لتبني أسلوب حياة صحي.

وفي الختام كرمت رئيسة جمعية لياقة الرياضية، الفائزين بأكثر الخطوات في المشي.

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