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اختتام مبادرة “أحرق سعراتك” في مضمار المشي بعرعر

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية 

اختتمت جمعية لياقة بالتعاون مع وزارة الصحة بالحدود الشمالية أمس الأول، مبادرة “أحرق سعراتك‬”، في مضمار المشي بعرعر .

وأوضحت رئيسة جمعية لياقة الرياضية بعرعر ابتسام فاضل أن المبادرة التي استمرت أربعة أيام تهدف إلى التشجيع على المشي، وفحص العلامات الحيوية، تماشياً مع مشروع التمكين المجتمعي “الشمال تحيا بصحة “والذي يهدف إلى تعزيز السلوك الصحي والتحفيز على ممارسة المشي، وحث أفراد المجتمع على ممارسة لتبني أسلوب حياة صحي.
وفي الختام كرمت رئيسة جمعية لياقة الرياضية، الفائزين بأكثر الخطوات في المشي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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