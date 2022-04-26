روسيا: نحذر من خطر فعلي لاندلاع حرب عالمية ثالثة

محمد بن مسعود - الدمام - حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، مؤكدًا أن خطر اندلاعها جدي وحقيقي ومن الخطأ الاستهانة به.
وأضاف في تصريحات صحفية لـ “أ ف ب”، أن معالم الاتفاق مع أوكرانيا ستحدده مرحلة الأعمال القتالية، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل مفاوضات السلام مع أوكرانيا.
وأوضح وزير الخارجية الروسي أن واشنطن لا تبدي اهتماما بالتواصل مع موسكو بشأن أوكرانيا، مؤكدًا أن أمريكا ولندن تدفعان الرئيس الأوكراني “زيلنسكي” للتشدد في المفاوضات مع روسيا وليس الإسراع بها.
جدير بالذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير الماضي، تسببت في مقتل الآلاف وتشريد الملايين، ما أثار مخاوف من مواجهة أوسع بين روسيا والولايات المتحدة – أكبر قوتين نوويتين في العالم إلى حد بعيد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في تصريحات سابقة لأن “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا ضرورية لأن الولايات المتحدة كانت تستخدم أوكرانيا لتهديد روسيا وكان على موسكو أن تدافع ضد اضطهاد الناطقين بالروسية.
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