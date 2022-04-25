شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة: رفع درجة الاستعداد في مجال النظافة والإصحاح البيئي لأيام الذروة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنفرت أمانة العاصمة المقدسة إمكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية وترتيباتها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك,التي يتزايد خلالها توافد الزائرين بكثافة كبيرة على مكة المكرمة، وقد بدأت الأمانة في تنفيذ خطتها لأيام الذروة من هذا الشهر الكريم في جميع المجالات مستغلة جميع الإمكانيات المتاحة لها من أجهزة ومعدات وقوة بشرية. وفي مجال النظافة خصصت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة (13549) عاملًا للنظافة للعمل في مكة المكرمة خلال هذا الشهر الكريم؛مجهزين بعدد من الأجهزة والمعدات المختلفة التي يبلغ عددها أكثر من (912) معدة مختلفة الأنواع والأحجام ، كما هيأت القوى العاملة للفرق الخاصة بالمكافحة بأكثر من( 700) كادر من المتخصصين، مع تخصيص أكثر من (321) جهازًا من أجهزة الرش والمكافحة والسيارات وغيرها ، بالإضافة إلى تخصيص عددٍ من الفرق للقيام بعمليات الكنس اليدوي والكنس الآلي في نظافة المنطقة المركزية حول المسجد الحرام والشوارع الرئيسية ومواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة والساحات والميادين وفرق لغسيل الساحات وغسيل الأرصفة للشوارع المؤدية إلى المسجد الحرام،وكذلك تشغيل عددٍ من الصناديق الضاغطة في المنطقة المركزية؛وذلك لاستخدامها في التخزين المؤقت ، وعددٍ من العربات اليدوية وعربات لنقل النفايات إلى المعدات والصناديق، وقد بلغ إجمالي وزن النفايات التي تم رفعها منذ بداية شهر رمضان حتى يوم أمس أكثر من (181409) أطنان من النفايات والمخلفات . يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسير وفق الخطة الموضوعة في جميع أعمالها خلال هذا الشهر الفضيل, وتم تكثيف الأعمال واستنفار الطاقات لتنفيذ الخطة على الوجه المطلوب خاصة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وقرب إجازة عيد الفطر المبارك