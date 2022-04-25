اخبار الخليج – تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 427 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3246 في يوم 25 أبريل 2022، وأظهرت تسجيل 407 حالات قائمة جديدة، كما تعافت 427 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 561648.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3556 حالة، منها 11 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى وحالة واحدة في العناية المركزة.