اخبار دوليه – موسكو: قصفنا منشآت سكك حديدية لوقف تدفق السلاح لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين تدمير 6 محطات كهربائية كانت تغذي السكك الحديدية الأوكرانية بالتيار العالي لنقل الأسلحة الغربية بالقطارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف: «دمرت صواريخنا بعيدة المدى وبضربات عالية الدقة محطات كهربائية كانت تغذي السكك الحديدية في مناطق كوروستين وكوفيل وبيرديتشييف وجيميرينكا وزدولبونوف وريد، والتي يتم عن طريقها توفير الأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس».

كما أضاف: «أصابت صواريخ جوية عالية الدقة اليوم، 27 منشأة عسكرية في أوكرانيا، وهي 4 مراكز قيادة، ومستودع ذخيرة في منطقة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقر مجموعة (القطاع الأيمن) في نوفوغرودوفكا، بالإضافة إلى 16 موقعا لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية».

قصف 82 منشأة

فيما أوضح أن الطيران قصف 82 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها: 4 مراكز قيادة، 76 منطقة تمركز للقوات البشرية والمعدات العسكرية للعدو، بالإضافة إلى مستودعين للوقود، فيما نفذت قواتنا الصاروخية ضربات على موقع الانطلاق لمنظومة الصواريخ التكتيكية (Tochka-U)، وثلاثة مراكز قيادة وبطارية مدفعية و10 مواقع لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية، وتم تحييد ما يصل إلى 40 فردا و17 عربة مصفحة وعربة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية».

أيضا قال: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق بلدات إيزيوم ودونتسك وخاركيف».

يشار إلى أن روسيا أطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية على الجارة الغربية، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة «تدخلا في سيادتها».