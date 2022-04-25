الجيش اليمني: 1924 خرقاً حوثياً للهدنة في أول ثلاثة أسابيع (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، عن الخروقات التي ارتكبتها ميلشيا الحوثي الإرهابية، خلال أول 3 أسابيع من إعلان الهدنة الأممية.

وفي بيان لها، قالت: رصدت قواتنا ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 1924 خرقاً للهدنة الأممية خلال 21 يوماً من إعلانها في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب وأبين ولحج.

وتابعت: توزّعت الخروقات بين 573 خرقاً في جبهات محور تعز و406 خروقات في جبهات حجة و399 خرقاً في جبهات مأرب، و330 خرقاً في الحديدة، و152 خرقاً في جبهات الجوف، و49 خرقاً في الضالع، و9 خروقات في صعدة، وأربعة في جبهات أبين وخرقان في لحج.

وتنوّعت بين 967 عملية استهداف بالعيارات، و264 عملية استهداف مدفعي، و305 عملية دفع بتعزيزات، و59 عملية هجومية وتسللات، و178 تحليق بالطيران المسيّر والاستطلاعي، و105 عملية استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 عملية زراعة ألغام، و19 عملية استحداث قناصة، إضافة إلى 7 عمليات استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومدينة مأرب.

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وتعمّدت المليشيا الحوثية ـ بحسب البيان ـ خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى، وما تزال مستمرة في اختراقها حتى الآن، في ظل التزام قواتنا بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التام لإطلاق النار.