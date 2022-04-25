شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد يصل جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد ادريس ديبي إلى جدة اليوم.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية السفير أحمد قطان ، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهور تشاد السفير عامر الشهري ، والسفير التشادي لدى المملكة زكريا فضل , ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .