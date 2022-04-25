اكتمال حجز المرحلة الثانية لمشروع “سرايا الجوان” لمستفيدي “سكني” في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

أعلنت “الوطنية للإسكانNHC” اكتمال حجز المرحلة الثانية من مشروع “سرايا الجوان” شمال مدينة الرياض من قِبل مستفيدي برنامج “سكني”، وذلك خلال ساعة واحدة من إطلاقه على موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني، مؤكدة استمرارها في طرح المزيد من المشاريع والخيارات والحلول السكنية المتنوعة وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030م وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتعد المرحلة الثانية من “سرايا الجوان” ضمن المشاريع السكنية تحت الإنشاء التي تطورها الشركة وتنفذها شركة “دار وإعمار”، وذلك امتداداً لمستهدفات “الوطنية للإسكان NHC” لزيادة المعروض العقاري وتوفير الحلول السكنية المتنوعة في مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية.

ويتضمن المشروع بكامل مراحله الذي ستُطلق المرحلة الثالثة منه قريبا على نفس أرض المشروع 404 وحدات سكنية، على مساحة تتجاوز 105 آلاف م2، وتتراوح مساحات البناء للوحدات ما بين 360-392م2، إذْ سيُتاح للحجز إلكترونياً عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار من خلال زيارة الرابط https://sakani.sa/ .

ويأتي المشروع امتداداً لنحو 29 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تتوزع في شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض توفر أكثر من 35 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين (شقق وفلل وتاون هاوس)، بمتوسط أسعار يصل إلى 750 ألف ريال، ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، كما أن المشروع يمثل استمراراً لجهود “الوطنية للإسكانNHC” في ضخ 147 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض حتى عام 2025م ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري بمدينة الرياض.