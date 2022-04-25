محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة وجَّهَ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون ومعاملات المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم. وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – بالعمل على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الباحة يوجه باستمرار العمل في الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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