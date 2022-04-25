شؤون الحرمين تنفذ جولاتٍ ميدانية مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
نفَّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جولات ميدانية لجميع أروقة المسجد الحرام خلال شهر رمضـان المبارك؛لحصر أماكن التكدس والحشود،ورصد الملحوظات التي تسهم في إنجاح الدراسة الاستشارية للوصول الشامل.
وأوضـح مـدير المشـروع مـسـاعـد المـدير العام للإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية المهندس عبد العزيز الزهراني بأن هذه الجولات الميدانية سبب رئيس لإنجاح مخرجات الدراسة،وتعد المرحلة الثانية من مراحل الدراسة الاستشارية (تحليل الفجوات الهندسية)هي من أهم مراحل الدراسة لما يترتب عليها من مسح وحصر جميع الفجوات بالمسجد الحرام،إذْ تعكس تأثيرًا مباشرًا على مخرجات المشروع ونجاحه.
وأشار المدير التنفيذي للمشروع المهندس طلال الحارثي بأن الدراسة الاستشارية مبنية على أسس هندسية مدروسة؛لتراعي جميع قاصـدي المسجد الحرام بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، وذلك لتمكينهم من استخدام جميع عناصر المسجد الحرام دون تمييز بكل يسر وسهولة.
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