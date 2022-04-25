الارشيف / اخبار السعوديه

شؤون الحرمين تنفذ جولاتٍ ميدانية مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

نفَّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جولات ميدانية لجميع أروقة المسجد الحرام خلال شهر رمضـان المبارك؛لحصر أماكن التكدس والحشود،ورصد الملحوظات التي تسهم في إنجاح الدراسة الاستشارية للوصول الشامل.

وأوضـح مـدير المشـروع مـسـاعـد المـدير العام للإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية المهندس عبد العزيز الزهراني بأن هذه الجولات الميدانية سبب رئيس لإنجاح مخرجات الدراسة،وتعد المرحلة الثانية من مراحل الدراسة الاستشارية (تحليل الفجوات الهندسية)هي من أهم مراحل الدراسة لما يترتب عليها من مسح وحصر جميع الفجوات بالمسجد الحرام،إذْ تعكس تأثيرًا مباشرًا على مخرجات المشروع ونجاحه.

وأشار المدير التنفيذي للمشروع المهندس طلال الحارثي بأن الدراسة الاستشارية مبنية على أسس هندسية مدروسة؛لتراعي جميع قاصـدي المسجد الحرام بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، وذلك لتمكينهم من استخدام جميع عناصر المسجد الحرام دون تمييز بكل يسر وسهولة.

728x90BW.png

أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر شؤون الحرمين تنفذ جولاتٍ ميدانية مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا