نصيحة هامة من الصحة لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت وزارة الصحة، اليوم، نصيحة هامة للمواطنين، لتفادي مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

وأوضحت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه يجب الحرص على تناول الوجبات من الأماكن الموثوقة مع تجنب الأطعمة المكشوفة، وعدم الشراء من الباعة المتجولين لتفادي الإصابة بالتسمم.

وتابعت: في شهر الاطمئنان والأمان، اهتم طوال أيامه بسلامة الأكل والشرب، واختيار أماكن بيع الطعام التي تستوفي شروط السلامة.