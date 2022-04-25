محمد بن مسعود - الدمام - وجهت وزارة الصحة، اليوم، نصيحة هامة للمواطنين، لتفادي مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي.
وأوضحت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه يجب الحرص على تناول الوجبات من الأماكن الموثوقة مع تجنب الأطعمة المكشوفة، وعدم الشراء من الباعة المتجولين لتفادي الإصابة بالتسمم.
وتابعت: في شهر الاطمئنان والأمان، اهتم طوال أيامه بسلامة الأكل والشرب، واختيار أماكن بيع الطعام التي تستوفي شروط السلامة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة هامة من الصحة لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.