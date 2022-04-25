للمرة الثانية .. “البنك العربي” يساهم بسداد مطالبات 100 مواطن من الموقوفين عبر”فُرجت”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ساهم البنك العربي الوطني في التخفيف عن أعباء 100 مواطن من الموقوفين في مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد أن تكفّل البنك وللمرة الثانية بالمساهمة في تسديد المطالبات المالية المترتبة عليهم وتسببت بتوقيفهم، وذلك من خلال دعم البنك لخدمة “فرجت” التي تتبناها وزارة الداخلية عبر منصّة “إحسان” للإفراج عن الموقوفين والسجناء في قضايا مالية وفكّ كربتهم.

وتعكس مساهمة البنك العربي الوطني في هذه الخدمة إدراكاً منه لأبعادها الاجتماعية والوطنية ومقاصدها التي تحث على ترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي، وما يترتب عليها من إدخال البهجة والسرور على ذوي السجناء وأسرهم لا سيما في ظل نفحات شهر رمضان المبارك.

وثمّنت منصة إحسان في تغريدة لها عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” مبادرة البنك ودعمه لجهود خدمة “فُرجت”.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك على دعم المبادرات الخيرية بمستهدفاتها النبيلة والإنسانية المنسجمة مع قيم المجتمع الأصيلة الداعية إلى التعاضد والتكافل، وتحفيزاً للأثر الإيجابي الذي أسهمت به خدمة “فرجت” في فك كربة المئات من الموقوفين على ذمة قضايا مالية، وما أتاحته من فرص أمام هؤلاء الموقوفين للبدء بحياة جديدة توفر لهم الاستقرار والأمان المجتمعي.