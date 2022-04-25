محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نبهت الهيئة العامة للنقل مستوردي الشاحنات من خارج المملكة أنه ‏تبقى 10 أيام على إيقاف استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات من سنة الصنع والمخصصة لنقل البضائع إلى المملكة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تطبيق العمل بموجب قرار مجلس الوزراء المتعلق بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة الصنع، وذلك اعتباراً من 5 مايو 2022.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة النقل: 10 أيام تبقى على إيقاف استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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