المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان: مسيرتنا النضالية لن توقفها انتهاكات النظام الإيراني

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، بيانًا، في ذكرى الـ 97 على الاحتلال الإيراني للأحواز.
وقالت المنظمة في البيان: تصادف هذه الأيام الذكرى الـ 97 على الاحتلال الإيراني للأحواز، وفيها يجدد الاحوازيون اليوم عهدهم على مواصلة نضالهم المشروع بكافة السبل القانونية والشرعية حتى استرجاع حقوقهم المغتصبة.
وأكدت المنظمة أن مسيرة الأحواز النضالية لا يمكن أن توقفها الإعدامات والاغتيالات والاعتقالات العشوائية التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد النشطاء والسياسيين الأحوازيين، بل إنها ستزيدنا عزما وإصرارا على المطالبة باسترجاع تلك الحقوق الإنسانية والقانونية التي انتهكتها إيران بعد غزوها العسكري للأراضي الأحوازية منذ عام 1925.
وأردف البيان: نطالب المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الأحوازي، ووضع حد للجرائم الايرانية في الأحواز، ومحاسبة مرتكبيها وفقا للقوانين الدولية.
واستطرد: إن الدولة الإيرانية وبعد هيمنتها العسكرية على الأحواز انتهجت سياساتها العدوانية والعنصرية ضد الأحوازيين، حيث قامت بحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية و ترقى أيضا إلى جرائم الإبادة الجماعية.
وبينت المنظمة، أن تلك الجرائم منها: سياسة التهجير والتغيير الديموغرافي، ووضع الشعب الأحوازي في ظروف معيشية صعبة واستهداف النمو السكاني في الأحواز، والتدمير البيئي المتعمد بعد سرقة مياه الشرب والري، وحرمان الشعب الأحوازي من التوظيف، إضافة إلى سياسات عدوانية، وإجرامية كالاعتقالات، والإعدامات في السجون دون مراعاة أي حقوق للسجناء .
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واختتمت المنظمة بيانها، مؤكدة: إن النظام الإيراني الإرهابي تجاوزت جرائمه حدود الجغرافية الأحوازية المغتصبة حيث قام بتأسيس ودعم الجماعات الإرهابية الموالية له في البلاد العربية، كالعراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، وعمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار دول الخليج العربي؛ ولهذا تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم الإرهابية، وحماية الشعب الأحوازي وفقا للقوانين الدولية.
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