أمير الرياض يوجه باستمرار العمل في إمارة المنطقة خلال إجازة عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون ومعاملات المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

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