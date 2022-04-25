“إنسان” يرصد مشاهد يصعب وصفها لأهالي مالي ويكشف عن جهود مركز الملك سلمان لمساعدتهم

محمد بن مسعود - الدمام - سلط برنامج “إنسان” الذي يقدمه فايز المالكي، عبر شاشة قناة السعودية، في حلقة اليوم، الضوء على الخدمات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية مالي.

وأكد “المالكي” أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 3000 سلة غذائية رمضانية لـ “جمهورية مالي”، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي.

ورصد صورا متنوعة من المعاناة ومشاهد يصعب وصفها لأهالي يعيشون تحت خط الفقر.

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فيما قدم فريق البرنامج 1500 ماكينة خياطة لـ 1500 أسرة في “جمهورية مالي” لمساعدتهم في تحسين أوضاعهم، حيث قدموا الشكر لـ مملكة العطاء، ومركز الملك سلمان للإغاثة.

وأشار فايز المالكي، إلى أن ماكينات الخياطة تم تقديمها للأرامل، الأمر الذي يساعدهم على توفير قوت يومهم من خلالها، لافتا إلى أنه سيتم توفير التدريب اللازم لهم.