اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة يسلم وسام الأمير سلمان للاستحقاق الطبي لموظفي المجلس

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وكافة الجهات المساندة، يمثل دعمًا لا محدودًا للكوادر الطبية في مختلف المواقع، وتكريمًا للعطاء الوطني المخلص الذي جعل مملكة البحرين نموذجًا في القطاع الصحي بين دول العالم خلال مختلف مراحل التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وأشاد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، بالأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتفضل جلالة الملك بمنح «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي»، معربًا عن بالغ التقدير والامتنان إلى جلالة الملك المفدى على هذه اللفتة الملكية الكبيرة والمشهودة من جلالته، الموجّه والداعم الأول لكل العاملين في القطاع الطبي وللجهود الوطنية المخلصة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك لدى تسليم رئيس المجلس الأعلى للصحة اليوم «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» لموظفي المجلس إنفاذًا للأمر الملكي السامي، وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة.

وقال معاليه: «إن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة لتعزيز مكانة مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة»، مشيرًا إلى أن التكريم يعد دافعًا لمواصلة العمل وخدمة مملكة البحرين وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن كافة العاملين في القطاع الطبي يملؤهم الفخر والاعتزاز بتقدير جلالته حفظه الله لهم، لاسيما في أحلك الظروف حيث كان دعم جلالته الاستثنائي المحفز الرئيس لفريق البحرين في في كافة القطاعات لمضاعفة الجهود وبذل أقصى طاقات الجهوزية في مواجهة فيروس كورونا وصولاً للقضاء على الجائحة بإذن الله.

من جانبهم، أعرب منتسبو المجلس الذي تسلموا وسام «الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي»، عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التكريم السامي، مؤكدين أن هذا الوسام يُعد دافعًا لمواصلة العمل وبذل المزيد في خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها.