اخبار الخليج – الخدمة المدنية: اتخاذ الإجراءات لترحيل فائض الإجازات السنوية للعاملين في «الصفوف الأمامية»

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية حفظه الله، بمباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل فائض الإجازات السنوية للموظفين العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة الأخرى، قام جهاز الخدمة المدنية بناءً على تكليف سموه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إجازات الموظفين المستحقين الذين تجاوز رصيد إجازاتهم السنوية 75 يوماً في نهاية 31 ديسمبر 2021.

وأوضح جهاز الخدمة المدنية بأن تنظيم خروج الموظفين المشمولين في إجازات سنوية لاستنفاد الفائض المرحل خلال فترة تبدأ اعتباراً من حصول الجهة على اعتماد جهاز الخدمة المدنية حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023م، وعلى نحو يراعي مقتضيات العمل.