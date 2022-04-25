اخبار الخليج – أبناء المؤسسة الملكية يشاركون إفطار جولدن توليب

محمد بن مسعود - الدمام - بدعوة كريمة من المدير العام لفندق جولدن توليب الأستاذ عبدالريحم السيد شارك الامين العام للمؤسسة الملكية للأعمال سعادة الدكتور مصطفى السيد أبناء المؤسسة الإفطار الرمضاني الذي نظمه بفندق جولدن توليب لأبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث قضى الأطفال وقتاً ممتعاً حيث تم تنظيم العديد من المسابقات والألعاب.
ومن جانبه توجه سعادة الدكتور مصطفى السيد بخالص والتقدير إلى عبدالرحيم السيد المدير العام لفندق جولدن توليب على استضافته لأبناء المؤسسة ومشاركته في إدخال الفرح والسرور إلى نفوسه. مثمناً لإدارة فندق جولدن توليب اهتمامهم وحرصهم على الشراكة المجتمعية لخدمة الأيتام والأرامل، وماقاموا به من خدمات واهتمام كبير بأبناء المؤسسة.
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