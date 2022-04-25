الريس لـCNBC عربية: نتوقع الانتهاء من إجراءات إدراج مجموعة GFH في السوق السعودي خلال عام

محمد بن مسعود - الدمام - أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة gfh هشام الريس، في مقابلة مع CNBC عربية، إلى أن إدراج المجموعة المرتقب في سوق أبوظبي خلال شهر مايو 2022، سيساهم برفع قيمتها السوقية، لافتاً إلى أنه هناك تفاؤل بأداء السهم في أسواق الخليج خاصّة بعد إتمام عملية الإدراج في سوق أبوظبي.

انتقالاً إلى السوق السعودي، توقّع الريس الانتهاء من الإجراءات التنظيمية لإدراج مجموعة gfh في السوق خلال عام.

إلى ذلك، توقّع الريس إتمام عملية تخارج في قطاع اللوجستيات في العام 2022، إلى جانب عملية تخارج من أحدى شركات الأسهم الخاصة في منطقة الخليج في قطاع الدفع الإلكتروني.

أخيراً، لفت الريس إلى أن حجم المحفظة العقارية لمجموعة gfh تصل إلى 4 مليارات دولار في الولايات المتحدة.