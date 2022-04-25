شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جزر القمر والرئيس السنغالي يصلان إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس عثمان غزالي رئيس رئيس جمهورية القمر المتحدة إلى المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه, والتشرّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله الشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما وصل الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال إلى المدينة المنورة اليوم لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.