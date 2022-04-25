شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزّع 32 طنا من السلال الغذائية بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 32 طنا و 100 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 1.800 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.

يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 8.530 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في سبع محافظات يمنية، يستفيد منها 76.770 فردًا بواقع 12.795 أسرة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.