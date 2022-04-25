شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 101 سلة غذائية في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 101 سلة غذائية رمضانية في قرية بوكوكي 2 بمدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر، استفاد منها 505 أفراد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.

يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 9.000 سلة غذائية، يستفيد منها 45.000 فرد في مناطق نيامي ودوسو وتيلابري بالنيجر.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للمحتاجين، في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.