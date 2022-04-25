«منشآت» و«البنك الأهلي السعودي» يختتمان جولة «باص الأفكار»

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي، جولة «باص الأفكار» بمشاركة 43 ألف مستفيد ومستفيدة من طلاب وطالبات ومنسوبي الجامعات في مختلف مناطق المملكة، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر بين منسوبي الجامعات، وتبني الأفكار الريادية وتمكين أصحابها من تحويلها لمشاريع داعمة للقطاع الريادي.

وأطلقت «منشآت» جولة «باص الأفكار» في 15 جامعة حول المملكة في نهاية شهر سبتمبر الماضي، من أجل نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات وتفعيل دور الجامعات في منظومة ريادة الأعمال وخلق أفكار وأعمال قابلة للاستثمار، وربط الأفكار والمشاريع بالمستثمرين، وكذلك إدراج المشاركين في البرامج التي تقدمها الهيئة وزيادة الوعي بمتطلبات المستثمرين، إضافة إلى تحفيز الشباب من خلال وسائل التواصل المختلفة.

وقدمت جولات «باص الأفكار» من خلال محطاتها المختلفة في الجامعات المحلية، أكثر من 350 جلسة إرشاد تمثلت في 250 ساعة إرشاد للمستفيدين من المبادرة، وكذلك تقديم أكثر من 300 فكرة مسجلة لتمكين المستفيدين والمشاركين من خلال توفير المتطلبات الرئيسية من دراسات وتدريب وإرشاد وربطهم بالجهات الداعمة والبرامج المناسبة التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة.