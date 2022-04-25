أمير القصيم يوجه باستمرار العمل في الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة لها والقطاعات الأمنية والخدمية جميعها في المنطقة باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وشدد سمو امير القصيم على أهمية تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك حرصاً من سموه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم، واستمرارية التواصل عبر تطبيق صوت المواطن الإلكتروني التابع لإمارة المنطقة ، مؤكدا سموه أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على التسهيل على المواطنين والمقيمين وتسيير أمورهم دون تأخير.