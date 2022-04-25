“أدبي الجوف” ينظم ندوة “الكتاب بين القراءة والتأليف” بمناسبة اليوم العالمي للكتاب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي أمس ندوة بعنوان “الكتاب بين القراءة والتأليف”، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، بحضور عدد من المفكرين والأدباء والمثقفين، وذلك على مسرح المركز الثقافي بسكاكا.

وأوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن الندوة تأتي ضمن برامج النادي بالاحتفاء بالمناسبات الثقافية، ووفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بأن تشمل أنشطة وبرامج ومطبوعات المنطقة جميع محافظات ومراكز المنطقة، مشيراً إلى أن النادي أصدر 25 كتاباً خلال العام 2021م تناولت مجالات متعددة في الأدب والثقافة ضمن جهود الأندية الأدبية في نشر أعمال المبدعين والمبدعات السعوديين، وإصدارات المواهب الشابة، وطباعتها ونشرها في المكتبات، ومعارض الكتاب المحلية والعربية أو في المواقع الإلكترونية.

من جانبه علق مؤلف كتاب “مجثم” الدكتور بدر المعيقل على أهمية وضع خطة للقراءة وبأن تكون ممنهجة وذات هدف، مبيناً أن أغراض التأليف هي: التأليف في شيء مخترع، والتأليف لإتمام ناقص، وفي شيء مغلق غير مفهوم ويحتاج شرح، والتأليف لاختصار شيء مطول، ولجمع متفرق، وكذلك التأليف لترتيب مختلط، ولإصلاح خطأ.

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فيما أشار مؤلف كتاب “ذاكرة الكتب” محمد الرويلي إلى أهمية التأني في التأليف، ولابد قبلها أن تنضج التجربة القرائية، وأهمية القراءة في تنمية الذات، وتوسيع المدارك.