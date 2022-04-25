مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 4,759 كرتون تمور في مديرية الشيخ عثمان بعدن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 4,750 كرتون تمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 28.500 فرد. وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم. أخبار قد تهمك

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