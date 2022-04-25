الارشيف / اخبار السعوديه

رئيس جمهورية القمر المتحدة يصل إلى المدينة المنورة

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وصل فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس رئيس جمهورية القمر المتحدة إلى المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه, والتشرّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.

 

وكان في استقبال فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

728x90BW.png

أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جمهورية القمر المتحدة يصل إلى المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا