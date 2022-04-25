ما هي الأسباب المُعينة على قيام الليل؟.. الشيخ عبدالله المطلق يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - قال الشيخ عبدالله المطلق، اليوم، إن من الأسباب الـمُعينة على قيام الليل، هي معرف فضله.

فضل قيام الليل

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى” المعروض عبر شاشة قناة السعودية، أن قيام الليل عبادة عظيمة، مشير إلى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخبرنا بذلك، فيما ورد في صحيح مسلم: “أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل”.

ولفت “المطلق” إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن».

قيام الليل

وبين أن من أهم الأسباب المعينة على قيام الليل، هي ثناء الله على عباده الذين يقيمون الليل، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قول الحق تبارك وتعالى: “أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ”، وكذلك قوله في وصف أهل الجنة: ” كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ”.

ونبه على ضرورة اتباع الوسائل التي تعين على قيام الليل، مثل ضبط المنبه، والنوم مبكرا، أو أن يوكل الشخص إلى أحد أفراد أسرته مهمة أن يوقظه حتى يقيم الصلاة.