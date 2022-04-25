متحدث «الحج»: 5 ملايين تصريح أداء العمرة منذ بدء شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن عبدالمنعم بن سعيد، إصدار نحو 5 ملايين تصريح أداء العمرة منذ بدء شهر رمضان. وأضاف متحدث «الحج والعمرة»، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «نتشرف دائمًا وأبدًا بخدمة ضيوف الرحمن، وقد أدى المعتمرون من داخل وخارج المملكة المناسك».

وأشار متحدث الوزارة إلى أن حجم التصاريح والحجوزات التي تمت حتى نهاية شهر رمضان وصلت إلى 6.5 ملايين تصريح محجوز لأداء مناسك العمرة. وأهاب المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، بجميع ضيوف الرحمن الذين يرغبون في تغيير موعد أداء مناسك العمرة إلغاء تلك التصاريح وحجز موعد جديد؛ لإتاحة الفرص لبقية ضيوف الرحمن. كان المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن عبدالمنعم بن سعيد، أكد عدم وجود قيود بشأن أعداد المعتمرين في رمضان، كما أن الحرم يعمل بكامل طاقته الاستيعابية. وأضاف متحدث «الحج» أن تأشيرات العمرة تجاوزت المليون تأشيرة، حتى الآن، مشيرًا إلى تأثير قرار رفع الإجراءات الاحترازية في زيادة الأعداد.