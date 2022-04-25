محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن عبدالمنعم بن سعيد، إصدار نحو 5 ملايين تصريح أداء العمرة منذ بدء شهر رمضان. وأضاف متحدث «الحج والعمرة»، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «نتشرف دائمًا وأبدًا بخدمة ضيوف الرحمن، وقد أدى المعتمرون من داخل وخارج المملكة المناسك».
وأشار متحدث الوزارة إلى أن حجم التصاريح والحجوزات التي تمت حتى نهاية شهر رمضان وصلت إلى 6.5 ملايين تصريح محجوز لأداء مناسك العمرة. وأهاب المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، بجميع ضيوف الرحمن الذين يرغبون في تغيير موعد أداء مناسك العمرة إلغاء تلك التصاريح وحجز موعد جديد؛ لإتاحة الفرص لبقية ضيوف الرحمن. كان المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن عبدالمنعم بن سعيد، أكد عدم وجود قيود بشأن أعداد المعتمرين في رمضان، كما أن الحرم يعمل بكامل طاقته الاستيعابية. وأضاف متحدث «الحج» أن تأشيرات العمرة تجاوزت المليون تأشيرة، حتى الآن، مشيرًا إلى تأثير قرار رفع الإجراءات الاحترازية في زيادة الأعداد.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث «الحج»: 5 ملايين تصريح أداء العمرة منذ بدء شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.