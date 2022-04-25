شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات الحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - توقيع مذكرة تعاون بين شؤون الحرمين وهيئة الأوقاف

- توفير مكان آمن لأبناء وبنات قاصدي وقاصدات المسجد الحرام

- نواة لسلسلة من المراكز التي سيتم تأسيسها تباعا

وقّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، تهدف إلى إنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات المسجد الحرام.

وتم توقيع مذكرة التعاون بين الطرفين عن بعد؛ ومثّل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، ومثل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن بن محمد العقيل.

وتتضمن المذكرة؛ التأسيس والتشغيل، وتصميم البرامج والأنشطة المقدمة في المركز، مع تحديد المتطلبات والتجهيزات التي تتوائم مع طبيعة النموذج المصمم، وتدريب الفريق التشغيلي على أنظمة التأسيس والتشغيل، ويسهم هذا المركز في توفير مكان آمن لأبناء وبنات قاصدي وقاصدات المسجد الحرام، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم وشعائرهم بكل طمأنينة ويسر، ويتم تصميم هذه المراكز وفق أفضل الممارسات والنماذج وتراعى اشتراطات السلامة والجوانب الاجتماعية والتربوية والترفيهية التي تتناسب مع احتياجات الطفل.

ويعمل على تنفيذ وتشغيل هذه المراكز جهات استشارية متخصصة في هذا المجال، وستكون هذه نواة لسلسلة من المراكز التي سيتم تأسيسها تباعا.

ويأتي المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للأوقاف والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي تستهدف تمكين قاصدي الحرمين الشريفين من تحقيق تجربة إيمانية مطمئنة، تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صناعة رحلة متكاملة تعكس الصورة الحضارية عن المملكة وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن.