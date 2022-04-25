شاهد.. الشيخ عبدالله المطلق يكشف عن أفضل صفة لتحصين الأطفال بالأذكار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

كشف الشيخ عبدالله المطلق، اليوم عن صفة تحصين الأطفال وغيرهم بالأذكار.

وقال خلال حديثه في برنامج “فتاوى” المعروض عبر شاشة قناة “السعودية” إن الإنسان المؤمن إذا حصن نفسه؛ حصن أطفاله معه.

تحصين الأطفال بالأذكار

وعن أفضل الأدعية والأذكار التي يجب على المسلم أن يرددها، حتى يحصن نفسه وأطفال، قال المطلق، إنه يجب أن نردد: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَاتي، وآمِنْ رَوْعَاتي، اللَّهمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، ومِنْ خَلْفي، وَعن يَميني، وعن شِمالي، ومِن فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحتي.

وشدد على ضرورة أن ننوي تحصين أنفسنا وأولادنا، ونردد: “أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق”، وكذلك: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم”، وأيضا: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.