“الغذاء والدواء” توضح طريقة عمل اللقاحات والمراحل التي يمر بها

محمد بن مسعود - الدمام - قالت هيئة الغذاء والدواء إن هناك 3 طرق يمر بها اللقاح، مشيرة إلى أهمية التعرّف عليها لمعرفة طريقة عمله.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن اللقاح يعمل عن طريق حقن الميكروب؛ حيث يتم حقن الميكروب المراد أن يكون اللقاح ضده في صورة كائن مضعّف أو ميت في جسم الإنسان.

وأضافت أن اللقاح يعمل عن طريق الجهاز المناعي؛ حيث يتعرف الجهاز المناعي على أجزاء اللقاح كمواد غريبة، كما يعمل أيضًا عن طريق إنتاج أجسام مضادة، حيث يبدأ الجسم في إنتاج الأجسام المضادة بغرض التجهيز للاستجابة السريعة في حال مهاجمة الميكروب الحقيقي للجسم مستقبلاً.

أخبار قد تهمك

وأكدت الهيئة أن هناك ملاحظتين ترتبطان بإعطاء اللقاح، أولاهما تتعلق بعدد الجرعات؛ فقد يحتاج الجسم إلى أكثر من جرعة كي يضع أجسامًا مضادة كافية لمكافحة المرض.

وتتعلق الملاحظة الثانية بالفترة اللازمة لاكتساب المناعة، إذ أن الجهاز المناعي يحتاج لفترة زمنية تتراوح ما بين 2 – 3 أسابيع كي تكتما العملية.