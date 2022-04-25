ما حكم الصلاة على الجنين السقط.. وهل له عقيقة؟.. عبدالله المنيع يحيب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أجاب الشيخ عبدالله المنيع، اليوم الاثنين، عن حكم الصلاة على الجنين السقط، خلال حديثه في برنامج “فتاوي رمضانية” المعروض عبر شاشة قناة السعودية.

وقال: إن الجنين السقط هذا إما أن يكون في أول نشأته، كأن يكون مر عليه شهر مثلا، لكنه لم ينفخ فيه الروح، وهذا يعتبر مضغة ولا يصلى عليه.

وتابع: أما إذا مضى عليه 4 أشهر ونفخ فيه الروح وتحرك ثم سقط فهذا يعتبر بدأت فيه الحياة، ثم ماتـ ومن ثم ينبغي تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ويستحب تسميته، وتستحب العقيقة عنه.