اخبار الخليج – الدوسري: الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز لمسيرة المنظومة الحقوقية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد صباح بن سالم الدوسري عضو مجلس الشورى، بإطلاق الخطة الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين، مؤكدا ان هذه الخطة ستعزز مسيرة المنظومة الحقوقية التي ارسى دعائمها المشروع الاصلاحي لحضرة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وحرص الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على تطبيقها وتنفيذها، لافتاَ الى ان مملكة البحرين وبما تمتلك من إرث حضاري مدني وما تزخر به من قيم انسانية استطاعت ان تقدم انموذجا بارزا في حقوق الانسان، مشيرا في هذا السياق الى ما دأبت المملكة من تقديم التقرير الوطني الطوعي النصفي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة، حيث تعكس هذه المبادرة التزام البحرين بمبادىء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت الدوسرى الى الانتخابات التشريعية التي تنظمها المملكة كل اربع سنوات كأبرز مصداق على الحقوق السياسية ، فضلا عن ما يشهده المجتمع المدني من نمو وتطور بفضل القانونية المنظمة لانشطة منظمات المجتمع المدني وزيادة اعداد الجمعيات المهنية والاهلية والسياسية، مؤكدا انه بفضل التوجيهات السديدة للعاهل المفدى حفظه الله ستستمر البحرين في تحديث تشريعاتها ومنظومتها الحقوقية بما يصون الحريات العامة والمجال الحقوقي لتكون في مصاف الدول المتقدمة على هذا الصعيد.
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