أمانة عسير تعالج 6404 بلاغا عن النظافة العامة

وأوضحت الأمانة بأنه خلال الفترة الماضية قد تم معالجة أكثر من 6404 بلاغاً خاص بالنظافة العامة في عدة مواقع متفرقة شملت مدن و محافظات المنطقة .
وأكدت الأمانة بأن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها ، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.
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