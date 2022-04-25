أمانة عسير تعالج 6404 بلاغا عن النظافة العامة

عالجت أمانة منطقة عسير و بلدياتها البلاغات الواردة المتعلقة بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، و التي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق بلدي.

وأوضحت الأمانة بأنه خلال الفترة الماضية قد تم معالجة أكثر من 6404 بلاغاً خاص بالنظافة العامة في عدة مواقع متفرقة شملت مدن و محافظات المنطقة .

وأكدت الأمانة بأن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها ، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.