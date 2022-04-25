أمطار مصحوبة بالبرَد على عدة مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-32 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-38كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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