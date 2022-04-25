اخبار الخليج – المستشفى العسكري ينال شهادة الاعتماد الماسي من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للدورة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - حصد المستشفى العسكري على شهادة الاعتماد من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومنح الدرجة الماسية، تأكيداً على التزامه بتوفير أقصى درجات الجودة والسلامة في الرعاية الصحية وضمانه لتطبيق الاشتراطات وضوابط ومعايير الجودة الطبية المحلية.
وهذه هي المرة الثانية التي ينال فيها المستشفى على الدرجة الماسية، حيث الخليج 365 وأن نالها في العام 2018 كأول مستشفى حكومي يحصل عليها من الاعتماد الوطني بنسبة 98%.
ويتماشى هذا الانجاز مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبل الإدارة العليا بالخدمات الطبية الملكية برئاسة اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة (قائد الخدمات الطبية الملكية) وتكاتف جهود جميع منتسبيها بالعمل بروح الفريق الواحد مما حدا بالمستشفى العسكري بالحصول على الكثير من الشهادات والاعتمادات الدولية.
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