اخبار الخليج – دراسة بجامعة البحرين تثبت دور خفة الحركة الإستراتيجية والتنافسية على أداء قطاع التجزئة المصرفية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت دراسة أجريت في جامعة البحرين أن خفة الحركة الإستراتيجية لها تأثير مباشر على أداء العمليات في قطاع التجزئة المصرفية في المملكة العربية السعودية.

وأجرى الدراسة طالب الماجستير في إدارة الأعمال، من قسم الإدارة والتسويق بكلية إدارة الأعمال، بشير عبدالله النطار، تحت عنوان «دور خفة الحركة الاستراتيجية والتنافسية على الأداء التشغيلي: دراسة تطبيقية للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية».

وأظهرت نتائج الدراسة – التي طبقت على 140 موظفاً من العاملين في قطاع التجزئة المصرفية – أن خفة الحركة الإستراتيجية لها علاقة كبيرة بعوامل القدرات التنافسية، كما لها تأثير مباشر على أداء العمليات في قطاع التجزئة المصرفية في المملكة العربية السعودية. ويقصد بـ «خفة الحركة الاستراتيجية» القدرة على تحسين الأداء والازدهار بالتوقع المستمر والاستجابة للتكيف مع الظروف الطارئة.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ المساعد في قسم الإدارة والتسويق في جامعة البحرين الدكتور عبدالستار عبدالباقي العزاوي، مشرفاً على الدراسة، والأستاذ المشارك بقسم الإدارة والتسويق، الدكتور سيد علي حبيب الأمير ممتحناً داخلياً، والأستاذ الدكتور عماد فخري طه، ممتحناً خارجياً.