خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجخي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي..حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه”

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