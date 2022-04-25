أمانة الشرقية: استمرار مركز التميز الاستثماري في دعم المستثمرين خلال الإجازة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن استمرار مركز التميز الاستثماري بوكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات عن استمراره في العمل خلال إجازة ما تبقى من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وذلك لدعم ومساندة المستثمرين ورواد الأعمال وإنهاء معاملاتهم وتقديم الخدمات لهم عبر مختلف قنوات التواصل التفاعلية الرقمية، – البريد الالكتروني : [email protected] – موقع الأمانة الرقمي : Www.Eamana.gov.sa – خدمة الواتساب : 0500398552 – رابط (فرص) : https://apps.apple.com/sa/app/%D9%81-%D8%B1%D8%B5/id1372788277

– خدمة المواعيد لزيارة فريق العمل: متاح عن طريق موقع الأمانة والواتساب.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود الأمانة في دعم المستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم، والتي تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع جاذبية استثمارات الأمانة من قبل المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات والأنشطة.