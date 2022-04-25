أمانة عسير تعالج 6404 بلاغاً عن النظافة العامة

محمد بن مسعود - الدمام - عالجت أمانة منطقة عسير و بلدياتها البلاغات الواردة المتعلقة بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، و التي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق بلدي.

و أوضحت الأمانة بأنه خلال الفترة الماضية قد تم معالجة أكثر من 6404 بلاغاً خاص بالنظافة العامة في عدة مواقع متفرقة شملت مدن و محافظات المنطقة .

و أكدت الأمانة بأن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها ، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.