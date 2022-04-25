اخبار الخليج – بتكلفة بلغت حوالي 90 ألف دينار.. «الأشغال» تنفذ 450 موقف للسيارات في مختلف المحافظات خلال الربع الأول

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة مها خليفة حمادة بأن الوزارة قامت بتنفيذ 450 موقف للسيارات خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في مختلف محافظات المملكة بتكلفة بلغت حوالي 90 ألف دينار.

وذكرت إن عدد مواقف السيارات التي تم إنشاؤها -خلال العام الجاري- في محافظة العاصمة 70 موقفاً، أما في محافظة المحرق فقد بلغت عدد المواقف 97، وفي المحافظة الشمالية تم تنفيذ 120 موقف للسيارات، وفي المحافظة الجنوبية نفذت وزارة الأشغال 163 موقف.

وأضافت بأن الهدف من توفير مواقف السيارات هو زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق والشوارع وإحياء تلك المحافظات وللحد من الازدحام المروري بسبب الوقوف الخاطئ من قبل بعض السواق، وذلك نظراً للتطور العمراني الهائل الذي تشهده مملكة البحرين وزيادة المشاريع الاستثمارية فيها وهو ما أدى إلى زيادة في الكثافة السكانية فقد زادت أعداد المركبات المسجلة بشكل لم يسبق له مثيل مما نتج عنه زيادة في الطلب على مواقف. السيارات.