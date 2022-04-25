بلدية الظهران: حجز أكثر من 100 دباب مخالف بشاطئ نصف القمر

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الظهران
نفذت بلدية الظهران، مؤخرا حملة رقابية بالتعاون مع شرطة الظهران، في شاطئ نصف القمر بالظهران، وذلك لضبط مخالفي أنظمة السلامة، نتج عنها ضبط 126 دباب من مواقع متفرقة بالشاطئ.
وأوضح رئيس بلدية الظهران المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن مكتب الخدمات التابع للبلدية قام بحملات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في نطاق التخديم لبلدية الظهران، أسفرت في وقت سابق عن حجز 90 دبابا مخالف.
وأبان بأن الحملة التي نفذتها خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن حجز عدد ٣٦ دباب في مواقع متفرقه بشاطئ نصف القمر، وذلك لمخالفتهم أنظمة السلامة.
وأكد م. فيصل القحطاني، تطبيق أشد العقوبات على المخالفين لسلامة مرتادي الشواطئ ومنع الحوادث المرورية، مؤكدا مواصلة البلدية تكثيف جولاتها على جميع المخالفين، داعياً الجميع للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز البلاغات “940”.
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