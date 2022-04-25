أمانة جدة تستنفر جهودها الميدانية والرقمية لتقديم خدماتها خلال إجازة العيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

استنفرت أمانة محافظة جدة طاقاتها لضمان تقديم خدماتها البلدية للسكان والزائرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدة استمرار الخدمات الرقمية عبر بوابتها الإلكترونية، والتي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة البلدية بكل يسر وعلى مدار الساعة دون الحاجة للمراجعة.

وأوضحت الأمانة أنها تواصل تطوير أنظمتها الرقمية لتحسين الخدمات البلدية وذلك في إطار برامج التحول الرقمي في القطاع البلدي والارتقاء بخدمة العملاء، مبينة أن البوابة تتيح للمستفيدين جميع الخدمات بإجراءات ميسرة، كما جرى تفعيل عدد منها عبر النفاذ الوطني الموحد، في خطوة تهدف إلى إيقاف التعاملات الورقية وتقليص الإجراءات.

وأكدت أمانة جدة مضاعفة جهودها الميدانية خلال إجازة عيد الفطر ورفع درجة الجاهزية والتنسيق بين الإدارات المعنية والبلديات الفرعية عبر خطط عمل مشتركة، بجانب استقبال البلاغات ومباشرتها على مدار الساعة.