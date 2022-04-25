انخفاض أسعار الذهب اليوم في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.97 ريال، أي ما يعادل نحو 61.86 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.64 ريال، أي ما يعادل 56.70 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 202.97 ريال، أي ما يعادل 54.13 دولار، بينما عيار 18 سجل 173.98 ريال، أي ما يعادل 46.39 دولار.